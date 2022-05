Totalement bluffée par le parcours de Carlos Alcaraz sur le Masters 1000 de Madrid où il a éliminé coup sur coup Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev avant de soulever le trophée, Justine Henin, qui a suivi toute la semaine le jeune prodige en tant que remar­quable consul­tante sur Eurosport, s’est exprimée dans les colonnes du Soir.

« Il y a beau­coup de choses qui m’im­pres­sionnent chez Carlos Alcaraz. Il n’a que 19 ans, mais il fait preuve d’une matu­rité qui est vrai­ment décon­cer­tante ! Ce qui est éton­nant chez lui, c’est sa vitesse d’ap­pren­tis­sage, c’est l’adap­ta­tion. Jour après jour, on voyait qu’il évoluait dans son tennis, dans les petites erreurs qu’il avait pu faire, et progresser comme ça, si vite, c’est incroyable. Les compa­rai­sons sont évidem­ment tentantes, mais commencer main­te­nant à estimer qu’il atteindra ou battra certains records en Grand Chelem est un peu hors de propos, nous n’en sommes pas là, alors qu’il ne fait que commencer. Mais bon, il a commencé sur une très bonne base, bien sûr. En termes de jeu, il me parait plus complet que Nadal, Djokovic et Federer. Il semble qu’il y ait un bon mélange des trois. La compa­raison avec Nadal, pour moi, ne tient pas la route. C’est la préco­cité des deux qui les rapproche. »