Et si le circuit commen­çait à manquer à Nick Kyrgios ? C’est en tout cas ce qu’on peut se demander après le dernier post Instagram de l’Australien. Ce dernier a partagé une vidéo des high­lights de son magni­fique match face à Roger Federer à Miami, en 2017. Un match qu’il avait perdu de très peu après trois jeux déci­sifs et 3h10 de jeu d’un sublime combat. Le natif de Camberra a même ajouté en commen­taire en dessous de la vidéo : « Un match que je n’ou­blierai jamais. Le GOAT était trop bon sur ce match épique. Personne ne peut m’en­lever mes victoires contre Federer, Nadal et Djokovic. »

Pour le plaisir, revivez 12 minutes des meilleurs moments de ce match sensationnel.