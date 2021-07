Dans le doute totale après une lésion révélée à la cuisse droite au deuxième tour du tournoi de double de Wimbledon, Pierre‐Hugues Herbert a publié un message très rassu­rant sur son compte Instagram en annon­çant qu’il allait bien s’en­voler pour les Jeux olym­piques de Tokyo.

« En partance pour Tokyo. Hyper heureux et fier de pouvoir partir repré­senter mon pays pour ces Jeux Olympique. J’ai eu très peur après Wimbledon mais l’IRM de contrôle passée hier était très posi­tive et me permet de faire partie de la délé­ga­tion tennis. A nous de jouer main­te­nant », a écrit P2H qui formera sa fameuse paire avec son fidèle parte­naire Nicolas Mahut.

En route pour une médaille ?