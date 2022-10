Après 21 ans à la tête de l’Open du Canada, Eugène Lapierre a décidé de tourner la page. Pour ses adieux, il a raconté plusieurs anec­dotes toutes plus savou­reuses les unes que les autres sur les stars du circuit, notam­ment Roger Federer, Rafael Nadal et bien sûr Novak Djokovic.

« Il (Djokovic) veut toujours plaire au public de diffé­rentes façons. Il danse avec les ramas­seurs de balles sur le terrain… À un moment donné, il m’a demandé si on pouvait lui trouver un Segway (un petit véhi­cule à deux roues), pour qu’il puisse se déplacer avec sur le site. On n’en a pas trouvé, et de toute façon, son agent a dit : ‘Jamais de la vie!’ Il est très gentil avec tout le monde. C’est un boute‐en‐train, qui veut toujours faire rire. »