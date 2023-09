Un peu plus d’une semaine après le 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, acquis à l’US Open grâce à une victoire en finale contre Daniil Medvedev, beau­coup de fans et obser­va­teurs se demandent encore où le Serbe s’arrêtera.

L’ancien forma­teur et entraî­neur des soeurs Williams, Rick Macci, a répondu sur Twitter à l’une des ques­tions les plus posées du moment.

Was asked how many more Slams can the @DjokerNole win. If the Rubber Band Man stays healthy which is the Master key to the Majors Front Door I feel the Serbian Sniper can fire at least Four More.