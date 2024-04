Arthur Cazaux peut s’es­timer heureux.

Victime d’une impres­sion­nante bles­sure à la cheville lors de son match au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, le Tricolore a donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Et elles sont plutôt posi­tives même s’il va devoir rester inactif pendant quelques temps.

« Hello tout le monde. Après avoir passé les premiers examens, il y a une rupture du petit liga­ment de la cheville. Je vais donc devoir rester immo­bi­lisé 3 semaines avant de pouvoir ensuite reprendre par une phase de réath­lé­ti­sa­tion. Je vous tien­drai informé au fur et à mesure des avan­cées et de mon retour à la compé­ti­tion. La Résilience a toujours été la clef », a écrit celui qui devrait norma­le­ment être rétabli pour Roland‐Garros.