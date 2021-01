Ils auront beau bien­tôt pou­voir de nou­veau fou­ler les courts de ten­nis, les 72 joueurs actuel­le­ment mis en qua­ran­taine à Melbourne n’en res­tent pas moins pour l’ins­tant contraints de res­ter confi­nés dans leurs chambres d’hô­tel. Leur entraî­ne­ment se résume donc à quelques exer­cices impro­vi­sés, loin de leur pré­pa­ra­tion habi­tuelle. Mais pour Matt Little, entraî­neur de la force et du condi­tion­ne­ment d’Andy Murray, plus qu’une baisse de niveau, cette qua­ran­taine peut avoir des consé­quences désas­treuses sur les athlètes.

« Les joueurs de ten­nis d’é­lite sont à l’op­po­sé du reste d’entre nous en ce sens que nous deve­nons tous raides et endo­lo­ris lorsque nous com­men­çons à faire de l’exer­cice, alors qu’ils deviennent raides et endo­lo­ris quand ils arrêtent d’en faire. En fait, cette qua­ran­taine est un désastre pour les joueurs. Ils récu­pé­re­ront rapi­de­ment la plu­part des choses d’un point de vue ten­nis et tac­tique, mais c’est l’ex­po­si­tion du corps à ce tra­vail explo­sif après une période de repos for­cé de deux semaines qui est en fait très dan­ge­reuse pour eux », a‑t‐il décla­ré à Metro.co.uk.