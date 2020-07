Severin Luthi, coach de Roger Federer, a donné une interview au magazine Smash dans laquelle il donne des nouvelles du Suisse, et fait un point sur les rumeurs qui circulent au sujet de la fin de carrière de l’ancien numéro 1 mondial. Premièrement, il évoque sa blessure : « La vérité est que la blessure est arrivée au meilleur moment possible, et plus en voyant ce que le classement a mis en place, bien que cela ne l’affecte pas vraiment beaucoup émotionnellement. Il n’est pas une personne qui se sent frustrée. Le lendemain de l’opération, il attendait avec impatience une nouvelle phase dans laquelle il allait passer du temps avec sa famille. Il a la capacité unique d’être très ambitieux sans être obsédé ou frustré par l’inattendu », a déclaré Luthi qui voit un certain parallèle avec le processus de guérison de ses blessures en 2016.

« Dans les deux cas, il a subi une opération et, dans les deux cas, le processus de guérison a connu un revers et il a dû tout recommencer, pratiquement, et il a besoin de plus de temps pour se réhabiliter. Dès le premier instant, il a envisagé l’avenir avec optimisme et illusion et y a fait face de manière positive. Je pense qu’il peut tirer un grand profit de tout le processus qu’il a vécu en 2016. »

Des rumeurs ont circulé ces derniers temps selon lesquelles le Suisse mettrait fin à sa carrière dans la dernière ligne droite de la saison prochaine, après les Jeux olympiques et le tournoi de Bâle, mais le coach du Suisse se veut rassurant. « Il aime toujours la vie sur le circuit, je ne l’ai jamais entendu dire qu’il doit arrêter parce qu’il veut changer de vie ou qu’il est fatigué de voyager. Rien ne peut être exclu à 100 %, mais vu qu’il aime toujours le tennis et qu’il partage du temps avec les amis qu’il a partout, je ne pense pas qu’il prendra sa retraite en 2021. »