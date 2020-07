Terminé les embrassades à la fin des matchs, ou même les poignées de main. Avec la pandémie de Covid-19 qui touche la planète et le monde du tennis, les joueurs et joueuses ont innové dans la manière de se saluer. On a vu des « high five » avec les pieds, des touchers de raquettes… Lors de la World Team Tennis, Sloane Stephens a salué ses partenaires avec son coude. Nous découvrirons peut-être d’autres façons de se saluer au cours des prochains mois, notamment avec la reprise des compétitions en août.

Strong win for Sloane ! The new high five ✋💪 pic.twitter.com/QaPwdjBlF6 — Alyson (@AlysonP7) July 12, 2020