Ce samedi, Caroline Garcia affron­tera Sloane Stefens pour parvenir à se hisser en finale du tournoi de Rouen. Inutile de préciser que les deux cham­pionnes se connaissent bien. Elles se sont affron­tées 8 fois. Caro mène 5 à 3, et elle a remporté le seul duel qui s’est joué sur terre.

Heureuse de son quart de finale maitrisé face à la Roumaine Ruse (6−3, 6–4), elle a expliqué à nos confrères de l’Equipe qu’elle était sur la bonne voie.

🎾L’affiche du samedi 20 avril



Notre fran­çaise Caroline Garcia affron­tera l’américaine Sloane Stephens à partir de 15h pour décro­cher une place tant convoitée en finale !



— Open Capfinances Rouen Métropole (@OpenRouen) April 19, 2024

« Je suis venue ici pour faire des matches, pour avoir des chal­lenges à affronter pour ma prépa­ra­tion sur terre battue, c’est idéal. On est lucides sur le fait que c’est le début de la prépa­ra­tion, on veut avoir des matches, il faut que je joue mon jeu et que je voie ce que ça donne. Un quatrième match demain (samedi), c’est vrai­ment positif pour moi, pour voir où j’en suis. C’est un super match à jouer contre Sloane Stephens qui fait un bon début de saison, qui a toujours été performante »