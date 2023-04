Redevenu entraî­neur de Stan Wawrinka en 2022 après avoir tout gagné ou presque avec le Suisse entre 2012 et 2020, le Suédois Magnus Norman, ancien 2e joueur mondial et fina­liste de Roland‐Garros en 2000, a accordé une petite entrevue à nos confrères argen­tins de Clay dans laquelle il évoque l’in­croyable longé­vité et déter­mi­na­tion de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Ce sont des profes­sion­nels 365 jours par an. Ils ont quelque chose dans leur cerveau qui n’est pas typique des humains. Ils ont soif d’être meilleurs tout le temps, ils peuvent gérer la pres­sion comme personne d’autre. Je suis très impres­sionné par la façon dont ils s’en sortent pendant toutes ces années. C’est diffi­cile à imaginer. Ils ont quelque chose de spécial qui les place dans les trois ou quatre premiers de tous les temps. »