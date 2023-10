Invité à dési­gner le joueur le plus fort du circuit masculin, en dehors de l’an­cienne géné­ra­tion incarnée par Novak Djokovic, lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin, Marc Rosset a sans hésité citer le nom d’Alexander Zverev.

« Zverev. Lorsqu’il joue de manière agres­sive à l’in­té­rieur du court, il est de loin le joueur le plus domi­nant. S’il joue comme il l’a fait contre Nadal à Roland Garros, il peut dominer n’im­porte quel joueur. Il a battu Roger et Djokovic aux finales de l’ATP, il sert des missiles, il peut se déplacer sur la ligne de fond comme Djokovic et il peut accé­lérer la balle à tout moment. Il couvre le terrain comme Djokovic. S’il joue de manière agres­sive, l’issue du match est entre ses mains. J’adore ce joueur. Et pour sa taille, il se déplace incroya­ble­ment bien. C’est très drôle parce que si vous regardez Tsitsipas, Medvedev et Zverev – Zverev est celui qui se déplace le mieux pour sa taille et ensuite il y a son service. »