Lors de son passage sur le podcast d’Eurosport pour évoquer sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Holger Rune qu’il va accom­pa­gner au minimum jusqu’à la fin de saison, Boris Becker, qui a entraîné avec succès Novak Djokovic de 2014 à 2016, a expliqué qu’il y avait des simi­li­tudes entres les deux joueurs notam­ment au niveau des émotions sur le court.

« Holger est un diamant brut à polir. J’aime quand ses émotions explosent. J’ai déjà entraîné un joueur, Novak Djokovic, qui n’était parfois pas tout à fait lui‐même sur le terrain. Mais c’est permis. La ques­tion est : à quelle vitesse reprends‐tu le fil du match et retrouves‐tu la concen­tra­tion ? En fin de compte, il ne s’agit pas de faire sortir sa mère du box, mais de gagner le match. J’adore le tennis et quand l’un des meilleurs joueurs de 20 ans au monde me demande si j’ai­me­rais l’en­traîner… Celui qui dit non n’a pas grand‐chose à voir avec ce sport. »