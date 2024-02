Depuis Dubaï où il va affronter Alejandro Davidovich Fokina en quarts de finale, après avoir battu Shevchenko et Sonego sous l’oeil de Gilles Simon, Daniil Medvedev a réagi à la grosse annonce d’Andy Murray sur sa fin de carrière.

« Tout d’abord, c’est un homme amusant et agréable à côtoyer. C’est toujours une grande qualité dans la vie. C’est une source d’ins­pi­ra­tion pour moi, car je me souviens qu’à l’époque où je grim­pais dans le clas­se­ment, il gagnait des tour­nois du Grand Chelem et jouait des finales contre Roger [Federer], Rafa [Nadal] et Novak [Djokovic]. Les quatre grands. Ce sera un moment triste lors­qu’il prendra sa retraite. Même si je ne suis pas sûr qu’il s’ar­rê­tera cette année. Wimbledon est un grand tournoi, peut‐être qu’il arrê­tera ensuite. Mais tant qu’il sera là, ce sera amusant. Quand il ne sera plus là, je suis sûr qu’il trou­vera une bonne place dans sa vie après le tennis. »