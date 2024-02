Quelques minutes après une défaite cinglante face à Ugo Humbert en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Dubaï, Andy Murray a annoncé en confé­rence de presse qu’il pren­drait certai­ne­ment sa retraite au cours de cette saison 2024, proba­ble­ment après Wimbledon ou les Jeux olympiques.

Une décla­ra­tion qui risque d’at­trister ses fans et tous les amou­reux de tennis tant que le Britannique a marqué l’his­toire de ce sport.

« Je ne jouerai proba­ble­ment plus après cet été. On me pose la ques­tion après chaque match que je joue, après chaque tournoi que je dispute. Pour être honnête, cette ques­tion me lasse. Oui, je ne vais pas en parler davan­tage d’ici à ce qu’il soit temps pour moi d’ar­rêter. Mais oui, je n’ai pas l’in­ten­tion de jouer après cet été », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial qui a égale­ment déclaré vouloir disputer Roland‐Garros.