Interrogé sur ses ambi­tions futures à l’issue de sa défaite face à Novak Djokovic, Daniil Medvedev a préféré ne pas parler de chiffres précis mais s’en tenir à l’at­ti­tude qui est effi­cace pour lui en ce moment même si cet exer­cice d’in­tros­pec­tion est diffi­cile pour lui.

« Je vais essayer de faire de mon mieux. Je n’aime pas parler de moi. Je ne vais pas dire : mon but c’est de gagner 21 Grands Chelems, 38 Masters et d’être numéro 1 pendant je ne sais combien de semaines. J’aime faire de mon mieux, c’est ce que j’ai fait cette semaine. C’est ce que j’essaierai de faire à Turin, à chaque étape, à chaque tournoi que je dispute. Et à la fin de ma carrière, je veux pouvoir dire : OK, ce que Medvedev a pu accom­plir, c’est suffi­sam­ment bien pour le savourer »