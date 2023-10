Éloigné du circuit depuis son 24e sacre en Grand Chelem à l’US Open le 10 septembre dernier, Novak Djokovic va faire son retour dans une semaine à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 4 novembre).

S’il a logi­que­ment repris le chemin de l’en­traî­ne­ment pour préparer sa fin de saison, durant laquelle il jouera égale­ment le Masters à Turin (12 au 19 novembre) et les phases finales de la Coupe Davis à Malaga (22 au 26 novembre), Nole a assisté au baptême de ses deux enfants dimanche au monas­tère d’Ostrog, un lieu de l’Église ortho­doxe serbe au Monténégro.

Attendu par plusieurs fans à la sortie du monas­tère, Djokovic a pris le temps de faire des photos, avec le sourire.

Novak Djokovic, as always, taking the time to take photos and interact with fans at Monastery Ostrog.



Both Stefan and Tara were chris­tened there yesterday 🙏🏼☦️ pic.twitter.com/p7irXVMlg3