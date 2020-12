La fin d’une décennie implique forcément une remise des prix. Or le match en 5 sets reste le mythe du panthéon du tennis. L’exploit de revenir de deux manches à zéro est aussi un graal que tous les champions n’ont pas le plaisir de pouvoir d’effectuer souvent.

Dans ce registre, c’est Andy Murray qui est au sommet de la pyramide, et cela ne nous étonne pas tant l’Ecossais aura marqué cette décennie par sa combativité.

L’absence de Rafael Nadal dans ce classement n’est pas étonnante surtout si on compile déjà ses victoires à Roland-Garros où il n’a jamais été mené deux sets à zéro. Mieux, Nadal n’a réalisé que deux fois cet exploit et c’était à Wimbledon face à Kendrick en 2006 et Youzhny en 2007.

A noter aussi la bonne place de Jo-Wilfried Tsonga.