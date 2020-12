Lanceur d’alertes, syndicaliste, porte-voix, Noah Rubin ne rate jamais une occasion pour exprimer ses idées mais aussi émettre des critiques sur le fonctionnement du circuit dans lequel il baigne depuis des années.

Dernièrement, il a été interrogé par nos confrères de Tennis Majors et il est resté dans son registre habituel.

Après avoir expliqué que l’idée de jouer en trois sets la première semaine des tournois du Grand Chelem n’était pas une bêtise, il a aussi insisté sur le fait que les « Slams » pendant cette crise sanitaire avaient démontré leur utilité et leur puissance, et qu’au final, ce n’était pas vraiment le moment de faire une petite révolution dans leur organisation.

Mais la phrase que l’on retiendra est liée à la situation du prize money qui a baissé dans chaque épreuve, une tendance qui risque de se maintenir en 2021, surtout si la présence du public est faible à cause de la pandémie du Covid-19 : « Ce que je constate c’est que les prize money ont fortement diminué, donc en fait, on travaille plus pour moins de revenus »