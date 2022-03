Matteo Berrettini a acquis une régu­la­rité impres­sion­nante depuis quelques temps, parti­cu­liè­re­ment dans les tour­nois du Grand Chelem. Et pour­tant, il traîne un point faible, connu de tous : son revers. Dans l’épi­sode d’Eye of the coach par Tennis Majors, Patrick Mouratoglou évoque ce désavantage.

« Premièrement, Matteo Berrettini est un combat­tant et un compé­ti­teur incroyable. Mais, nous devons aussi dire qu’il est le seul top joueur qui a une énorme faiblesse. Dans les grands matchs contre les meilleurs joueurs, c’est un gros désa­van­tage. Il joue intel­li­gem­ment pour obtenir un coup droit sur le coup suivant et il maîtrise le revers slicé. Je l’ai mis dans le même groupe que Medvedev, Zverev et Tsitsipas, parce qu’il est très régu­lier au plus haut niveau, de par son clas­se­ment, et parce qu’il est fina­liste en Grand Chelem. Par contre, pour moi, il est un peu en dessous d’eux car il a un gros point faible »