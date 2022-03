Comme Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka a plaidé en faveur de la paix. La 16e joueuse mondiale regrette la posi­tion de son pays, la Biélorussie (alliée de la Russie), dans cette guerre.

« Je suis dévasté par les actions qui ont lieu actuel­le­ment en Ukraine. Il est déchi­rant de voir combien de personnes inno­centes ont été affec­tées et conti­nuent de l’être par la violence. Depuis mon enfance, j’ai toujours vu les Ukrainiens et les Biélorusses comme deux nations, amicales et soli­daires l’une de l’autre. Il est diffi­cile d’as­sister à la sépa­ra­tion violente qui a lieu en ce moment, au lieu de se soutenir et de faire preuve de compas­sion les uns envers les autres. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui sont direc­te­ment touchés par cette guerre qui cause tant de douleur à tant de gens. Je souhaite la paix et la fin de la guerre », a écrit la double lauréate de l’Open d’Australie.