Lorenzo Musetti a remporté le seul titre de sa jeune carrière en juillet dernier grâce à une victoire en finale de l’ATP 500 d’Hambourg face à Carlos Alcaraz (6−4, 6–7, 6–4). Dans une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’Italien de 20 ans est revenu sur ce moment face à celui qui allait devenir vain­queur de Grand Chelem et numéro 1 mondial un mois et demi plus tard.

« Quand on parvient à battre quel­qu’un comme Alcaraz en finale, il est évident que l’on gagne en noto­riété. Vous réalisez que vous allez dans la bonne direc­tion. Cela ne veut pas dire que vous allez toujours bien faire et gagner tous les matchs, mais avoir confiance en votre propre chemin est crucial », a déclaré le 24e joueur mondial.