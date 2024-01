Dans une longue inter­view donnée à El Pais, Rafael Nadal se livre avec beau­coup de sincé­rité. Il semble aussi que plus le temps passe, plus sa parole se libère.

Quand le jour­na­liste commence l’en­tre­tien en insis­tant sur le duel face à Federer, Rafa rappelle des choses simples et surtout une en particulier.

« Federer ne se blesse pas beau­coup non plus, mais il avait un rival, c’est‐à‐dire moi, qui punis­sait sa seule faiblesse. Et j’ai pu le faire parce que j’étais gaucher. Si j’avais été droi­tier, je n’au­rais pas pu le punir »