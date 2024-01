Alors qu’elle va débuter sa saison ce lundi face à Angelique Kerber, Caroline Garcia a fait un petit bilan en accor­dant une inter­view au Progrès, le quoti­dien régional lyonnais.

Elle recon­nait aisé­ment que tout n’a pas été rose mais semble aussi très posi­tive pour aborder cette nouvelle saison.

« C’est un bilan assez mitigé. J’ai eu un bon début de saison avant une période plus compli­quée. Je n’ai pas atteint les objec­tifs que je m’étais fixés mais, au final, je termine à la 20e place mondiale, ce qui est plus que respec­table. Il y a deux ans, j’aurais large­ment signé pour ça. il y a eu plusieurs matches très serrés qui n’ont pas tourné en ma faveur et ont été un peu durs à digérer. Comme mes finales à Lyon et Monterrey ou encore mes défaites à Roland‐Garros et Wimbledon. À un moment, il était plus dur de retourner à l’entraînement pour essayer de conti­nuer à progresser »