Même Rafael Nadal peut encore être étonné par Novak Djokovic.

Après avoir déclaré qu’il ressen­tait encore une petite gêne au niveau de sa hanche ce qui l’empêchait de divul­guer une date de retour, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est récem­ment exprimé pour l’agence de presse espa­gnole, EFE, sur la saison assez excep­tion­nelle de Novak Djokovic.

Et à l’en­tendre, il ne s’at­ten­dait pas à une telle domi­na­tion de la part de son rival serbe.

« En fin de compte, nous savons tous que Djokovic est ce qu’il est et qu’il a réalisé quelque chose d’his­to­rique, quelque chose qui n’avait jamais été réalisé aupa­ra­vant, et nous ne pouvons que le féli­citer. Mais je dois dire qu’il m’a surpris. Je l’ima­gi­nais remporter des tour­nois du Grand Chelem cette saison, mais je n’ima­gi­nais pas qu’il puisse en gagner trois, car la jeune géné­ra­tion est très puis­sante. Alcaraz avait une grande oppor­tu­nité d’ac­com­plir quelque chose de grand à Roland‐Garros, mais ce qui lui est arrivé lui est arrivé, malheu­reu­se­ment. Mais il s’est ensuite rattrapé à Wimbledon et a réalisé quelque chose d’his­to­rique pour notre sport. »