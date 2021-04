Dans une inter­view accordée à Metro, Rafael Nadal est notam­ment revenu sur sa carrière incroyable et sa moti­va­tion sans faille. L’Espagnol estime même ne pas se préoc­cuper des chiffres alors qu’il visera un 14e sacre à Roland Garros en juin prochain.

« J’ai une ambi­tion saine. Bien sûr, je suis ambi­tieux, sinon je ne serais jamais dans la posi­tion que je suis aujourd’hui mais j’ai proba­ble­ment une autre sorte d’am­bi­tion que Novak Djokovic, par exemple. Je continue à faire ce que je fais et j’es­saie juste de me mettre en mesure de conti­nuer à profiter de la tournée et, bien sûr, d’es­sayer de réaliser le plus de belles choses possibles. Je suis très satis­fait de la carrière que je mène. Pas seule­ment aujourd’hui, j’étais super satis­fait il y a déjà des années mais je ne manque pas de moti­va­tion à cause de ça. Je ne suis pas frustré si je perds un tournoi, j’es­saie d’aborder la chose d’une manière diffé­rente. Je sais que certains des chiffres sont complè­te­ment fous et je ne pour­rais jamais rêver du tout de ces chiffres. Mais en même temps, je n’ai jamais eu beau­coup de temps pour penser aux chiffres. »