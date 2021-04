En marge du tournoi de Belgrade qui a débuté ce lundi, Novak Djokovic a annoncé un nouveau parte­na­riat avec la Raiffeisen Bank International. Avec l’aide de cette orga­ni­sa­tion, le numéro 1 mondial formera et prépa­rera les jeunes pour les aider à devenir des cham­pions notam­ment grâce à son centre d’en­traî­ne­ment situé à Belgrade dans lequel il avait accueilli plusieurs joueurs lors du confi­ne­ment en 2020.

« Je suis très honoré de devenir ambas­sa­deur de la marque Raiffeisen Bank International et de m’as­so­cier avec eux sur un projet très impor­tant pour moi – mon académie à Belgrade au Novak Tennis Center. Ils m’ai­de­ront à soutenir les jeunes joueurs de tennis dans leurs efforts pour devenir des cham­pions sur et en dehors du court. Avoir une équipe solide à mes côtés a fait une énorme diffé­rence dans ma carrière. Par consé­quent, je souhaite offrir un tel envi­ron­ne­ment à la future géné­ra­tion de joueurs de mon académie. Raiffeisen est un parte­naire impor­tant dans cet effort et ensemble nous travaille­rons pour aider le tennis à se déve­lopper », a déclaré un Novak toujours aussi impliqué dans le déve­lop­pe­ment de la jeunesse au sein de son pays.