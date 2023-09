Alors que la majo­rité des obser­va­teurs dési­gnent Novak Djokovic comme le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) depuis son 24e sacre en Grand Chelem acquis à l’US Open, d’autres argu­mentent encore en faveur de Rafael Nadal, Roger Federer ou même d’autres légendes.

On pour­rait penser que l’Espagne défend encore son cham­pion. Et pour­tant. Marca a donné 14 raisons prou­vant la supé­rio­rité du Serbe.

« Novak Djokovic a depuis long­temps mis fin au débat sur le GOAT. Certains s’ac­cro­che­ront encore à l’élé­gance de Roger Federer et d’autres aux records de Rafael Nadal sur terre battue. Cependant, les chiffres parlent d’eux‐mêmes et font de Djokovic le meilleur joueur à avoir jamais manié une raquette », écrit le jour­na­liste en intro­duc­tion de l’article.

The 14 reasons why Djokovic is the best tennis player in history 🙌



