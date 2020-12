Rafael Nadal fait la Une du magazine Celebrity en ce mois de décembre. Il revient sur le confinement, son retour avant Roland-Garros ou encore ses passions. Le journaliste lui a également demandé s’il allait à l’avenir choisir ses tournois comme Roger Federer, afin de se ménager. La réponse du Majorquin est claire et honnête.

« Je participe déjà aux tournois dont j’ai besoin. Non pas que nous puissions choisir tant que ça car il y a des événements obligatoires. De toute évidence, cette année a été une exception. Je crois que nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons pu jouer et faire ce qui nous plaît. Certains autres n’ont pas autant de chance que nous. Mais pour revenir à votre question, je joue déjà les événements que nous considérons comme ceux que je devrais jouer. Le but étant de permettre à ma carrière de se poursuivre. »

A 34 ans, cela semble être la solution la plus raisonnable.