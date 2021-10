Réputé pour son franc parler et son goût prononcé pour l’art contem­po­rain, Reilly Opelka n’est déci­dé­ment pas un joueur de tennis comme les autres. Récemment, il a donné une inter­view à la fois piquante et passion­nante au site Inside Tennis. Un entre­tien dans lequel il reven­dique notam­ment son authen­ti­cité tout en foutant pas mal du regard des autres sur son jeu.

« Je tire une certaine fierté de mes perfor­mances compte tenu de ma grande taille (2,11 m, NDLR). Je suis fier de gagner des matches et de donner le meilleur de moi‐même. Je me fiche de la manière dont je gagne, je me fiche que ce soit moche, je me fiche qu’un jour­na­liste de tennis veuille le criti­quer et dire que je n’ai pas de retour de service. Si je tiens mon service 95% du temps, je serai dans le top 8 mondial. Je suis l’un des meilleurs athlètes du monde. Je vais gagner 8 à 10 millions de dollars, et je me moque de ce que pensent les autres. »