Ancien vain­queur de Roland‐Garros, en 1976, et aujourd’hui âgé de 71 ans, l’Italien Adriano Panatta s’est direc­te­ment adressé à Roger Federer dans une lettre écrite pour la Gazetta Dello Sport le jour des 40 ans du Suisse. Et selon lui, Roger, dans son style, ne pourra jamais être égalé. Extraits.

« Cher Roger, tout d’abord, féli­ci­ta­tions pour votre 40e anni­ver­saire. Je ne me rappelle pas exac­te­ment quand je t’ai vu jouer pour la première fois, mais je me souviens de l’im­pres­sion que tu m’as faite : tu n’étais guère plus qu’un garçon, mais tu avais quelque chose de diffé­rent des autres. Peut‐être était‐ce l’élé­gance de vos prises de vue, la grâce de vos mouve­ments : vous étiez spécial. Et en fait – ce n’était pas diffi­cile à prévoir – vous êtes devenu ce que vous êtes devenu : un joueur unique, inimi­table, peut‐être le plus fort, certai­ne­ment le meilleur. »

« Et la raison pour laquelle je dis cela est simple : Federer, tu fais des choses que les autres ne font pas. Je ne dis pas que les deux autres grands ne sont pas de grands cham­pions : la volonté de se battre de Nadal ou la défense de Djokovic sont excep­tion­nelles, mais Roger, même lors­qu’il perd, sort toujours ces deux ou trois coups que vous ne pouvez pas faire. […] Beaucoup de gens me demandent s’il y aura des joueurs semblables à Federer à l’avenir. Je ne pense pas. Aussi parce que le proto­type du joueur moderne est diffé­rent. Roger doit arrêter quand il en a envie, sans être condi­tionné. Il restera toujours Federer, celui qui joue comme aucun autre. »