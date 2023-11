Opéré du poignet en début d’année et contraint de jouer avec un revers à une main depuis son retour en avril dernier, Corentin Moutet a terminé une saison compli­quée par une défaite contre Pierre‐Hugues Herbert au premier tour du Challenger de Valence (3−6, 6–4, 6–1) et une bles­sure à la hanche gauche.

Son entraî­neur, Petar Popovic, retient néan­moins le positif et se montre opti­miste pour 2024.

End of inter­es­ting season…finishing 132 ATP with only one func­tional wrist(and 3,5 months out)is pretty good effort…cannot wait for 2024 and 2 wrist to see where it can bring us…now time to rest and heal @moutet99 #team­pe­li­cula