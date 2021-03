A 19 ans, Jannik Sinner fait déjà partie des plus grandes promesses de la petite balle jaune pour la prochaine géné­ra­tion. Et au‐delà de son clas­se­ment (35e à l’ATP), l’Italien avait vécu une sorte de petite consé­cra­tion en étant choisi comme parte­naire d’en­traî­ne­ment de Rafael Nadal avant le début de l’Open d’Australie. Une expé­rience qui l’a énor­mé­ment marqué, et qui ne doit rien au hasard. En effet, comme son coach Riccardo Piatti (ancien entraî­neur de Djokovic et Ljubicic) l’ex­plique à la Gazzetta Dello Sport, Rafa avait égale­ment tout à gagner à prati­quer avec la pépite transalpine.

« Rafa est une personne char­mante et humble. Je l’ai taquiné (pendant les entraî­ne­ments) pour raconter à Jannik quelques épisodes de sa carrière. Sinner a passé un bon moment, c’étaient des entraî­ne­ments de haute inten­sité. Nadal nous a sûre­ment choisis parce qu’il savait que c’était notre méthode de travail. Et peut‐être aussi parce que le jeu de Jannik est simi­laire à celui de Djokovic. Bien que, bien sûr, il en faut un peu plus pour atteindre le niveau de Novak. »