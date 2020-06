Vainqueur deux fois de Roland-Garros (1959 et 1960), l’ancien joueur Nicola Pietrangeli suit de près l’actualité du tennis, il est même considéré comme un « sage » dans son pays quand il prend la parole sur un sujet lié au circuit.

Interrogé par une agence de presse italienne au sujet de l’annonce de Roger Federer, il a évoqué comme d’autres l’idée que le Suisse ferait mieux d’arrêter sa carrière : « Je ne comprends pas ce qu’il a encore à prouver. Roger Federer est celui qui a gagné le plus, a gagné beaucoup, peut-être qu’il est temps de s’arrêter. Il sortirait la tête haute. S’il retourne sur le terrain, il ne pourra plus courir et jouer comme avant. Son formidable toucher de balle, sa grande expérience ne suffiront pas. Il commencera probablement à perdre beaucoup et ce qui me gêne c’est que celui qui battra dira qu’il a vaincu le champion et non Federer avec un genou douloureux. »

On est certain que les fans du Suisse ne vont pas apprécier, mais il est clair aussi que tous les amoureux du tennis ne veulent pas d’une fin ratée pour Roger Federer ou indigne de son talent. D’autres avant lui sont partis quand il était encore temps. Après, il faut faire confiance au plus grand joueur de tous les temps. Il l’a souvent répété. S’il n’est pas compétitif il ne revendra pas sur un court, cela est une évidence.