Novak Djokovic est une « machine de guerre ».

Malgré une année compli­quée où il a été interdit de voyager sur de nombreux tour­nois aux États‐Unis et en Australie, Novak Djokovic a malgré tout et une fois de plus réalisé une saison impressionnante.

En effet, En termi­nant pour la neuvième fois de sa carrière une saison avec au moins 85% de victoires, le Serbe est devenu le premier et seul joueur de l’his­toire à se montrer autant efficace.

¿Sabías que…?



Novak Djokovic 🇷🇸 se ha conver­tido en el primer tenista con nueve tempo­radas dife­rentes super­ando el 85% de efec­ti­vidad en partidos oficiales (Open Era/Men’s Singles).



El serbio ha mante­nido estos regis­tros de eficacia durante dos etapas : 2011–2016 y 2020–2022. pic.twitter.com/bFQr5qoXpq — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) November 29, 2022

Une statis­tique loin d’être anodine et qui montre à quel point l’homme aux 21 tour­nois du Grand Chelem est un véri­table métro­nome de régularité.