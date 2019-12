Dans une interview donnée Daily Have, un média canadien, Vasek Pospisil n’a pas mâché ses mots concernant le rôle que pouvait jouer Roger Federer et Rafael Nadal au sein du fameux conseil des joueurs. Pour lui, les deux champions sont inutiles et pas à leur place. « Ce ne sont pas ces types de joueurs, à mon avis, qui devraient négocier des détails complexes sur les finances et la façon dont l’argent est distribué avec l’ATP. Nous avons besoin de gars qui étudient cela depuis des décennies, ce qui n’est pas leur cas« . Avant de rajouter : « D’après mes conversations avec Roger Federer et ce qu’ils (NDRL : Federer et Nadal) disent dans la presse, je pense qu’ils reconnaissent qu’il y a un vrai problème, mais malheureusement, ils n’ont pas suivi ce pour quoi les plus de 80 meilleurs joueurs ont signé, donc cela ne va pas dans le bon sens »