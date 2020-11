Lucas Pouille a officialisé ce jour la composition de son nouveau team puisqu’il y a quelques semaines il avait été contraint de se séparer d’Amélie Mauresmo qui ne pouvait le suivre à temps plein en 2021. Le Nordiste va travailler avec Nicolas Renavand et Thierry Ascione. On rappelle que Thierry Ascione s’occupe déjà de Richard Gasquet mais aussi de Jo-Wilfried Tsonga qui veut revenir sur les courts en 2021. Nicolas Renavand était pour le moment coach de Nicolas Mahut dans le cadre de sa collaboration avec la ALL In Académy dirigé par Thierry Ascione. A ce jour, difficile de trouver un joueur tricolore qui ne soit pas de près ou de loin proche de la structure monter par celui que l’on surnomme « Beef » dans le milieu. Blessé au coude, Lucas Pouille se remet progressivement. En 2002, il n’a joué qu’un match officiel, c’était en Mars au challenger qui précède le tournoi d’Indian Wells.