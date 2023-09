Éloigné du circuit profes­sionnel depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Rafael Nadal en a profité pour passer du temps auprès de sa famille et voyager, notam­ment en Grèce.

Récemment, lors d’une inter­view avec la chaîne Movistar, l’Espagnol a avoué avoir été surpris par sa popu­la­rité dans ce pays.

Question : Pendant tout ce temps, même si vous n’êtes pas allé jouer sur les courts, l’af­fec­tion des gens a‑t‐elle continué à vous atteindre ?

« Partout où je suis allé et où j’ai voyagé, l’af­fec­tion que l’on me portait était incroyable, en public comme en privée. Je suis parti en vacances en Grèce et je ne m’at­ten­dais pas à être autant reconnu et célèbre. La réalité, c’est que partout où j’ai été, c’était agréable, et puis à l’Académie de Manacor, j’ai beau­coup de visi­teurs, des enfants chaque semaine, et l’amour et le soutien sont géniaux. Oui, dans ce sens, je me sens tota­le­ment aimé et très recon­nais­sant envers tous les gens pour leur respect de ma situa­tion et pour le soutien qu’ils m’apportent. »