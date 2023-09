Alors qu’il sera le premier adver­saire de Carlos Alcaraz ce vendredi au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, Yannick Hanfmann, qui tient d’ailleurs son prénom de Yannick Noah, a accordé une longue inter­view à nos confrères alle­mands de Tennis Magazin dans laquelle il révèle notam­ment être malen­ten­dant depuis son enfance. Extraits.

Question : Vous êtes malen­ten­dant de nais­sance et n’en­tendez qu’à 60% des deux oreilles. Avez‐vous déjà essayé de jouer avec un appa­reil auditif ?

« J’ai essayé une fois, mais à un moment donné, le système est telle­ment dépassé par toutes les circons­tances qui l’ac­com­pagnent. Je ne peux pas jouer cinq heures avec ça. »

Le tennis était‐il une sorte de thérapie pour vous quand vous étiez jeune ?

« Je ne peux pas vrai­ment dire cela. Je suis né et j’ai grandi comme ça. Avec mon appa­reil auditif, il m’ar­rive d’en­trer dans votre monde. Je n’ai pas l’im­pres­sion de passer à côté de quelque chose. Je vis dans mon monde depuis que je suis tout petit. Et celui‐ci est juste un peu plus silencieux. »