Vainqueur de Stan Wawrinka (6–7(6), 7–6(4), 7–6(6) après une énorme bataille de près de 3h de jeu au cours de laquelle aucun des deux joueurs ne s’est procuré la moindre balle de break, Marcos Giron, lors de son inter­view d’après match, a tenu à rendre un très bel hommage à l’une de ses idoles.

« Jouer contre Stan… J’ai grandi en le regar­dant démolir les autres gars. Je me souviens de la première fois que je suis allé à Indian Wells et qu’il déchi­rait la balle. Cela se voyait vrai­ment. C’était avant sa percée. Ses titres et ses chiffres parlent d’eux‐mêmes. C’est vrai­ment un honneur de jouer contre lui et de gagner. »