Lors du dernier épisode de son podcast éponyme, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, a placé Jannik Sinner au‐dessus de Carlos Alcaraz. Pour le présent et l’avenir.

« Si je devais mettre de l’argent sur Sinner et Alcaraz, en misant sur celui qui réali­sera la meilleure carrière, je le pose­rais sur Sinner. Je pense qu’il est physi­que­ment meilleur, je pense qu’il a plus de jeu. Si vous comparez Jannik et Carlos, Jannik a moins de faiblesses. »