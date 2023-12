Après avoir passé plusieurs jours au sein de la Rafa Nadal Academy où il a pu s’en­traîner avec le maître des lieux, Richard Gasquet, qui a d’ailleurs révélé qu’il avait battu Rafa lors de cette séance d’en­traî­ne­ment, a égale­ment été inter­rogé par nos confrères de L’Équipe sur l’envie et la moti­va­tion de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

Et d’après le Biterrois, il ne faut pas s’inquiéter.

« Pas besoin d’en parler, ça se voit. Quand tu t’en­traînes des heures et des heures, c’est que tu as ça en toi. Sans cette passion, on n’au­rait pas réalisé une aussi longue carrière. Il y a le plaisir, l’envie de bien s’ar­rêter aussi, de pouvoir tout donner jusqu’au bout. »