Et si la carrière d’Iga Swiatek avait tota­le­ment basculé ce 23 mars 2022 ?

Ce jour‐là, à la surprise géné­rale, Ashleigh Barty, alors numéro 1 mondiale incon­tes­table et fraî­che­ment titrée à l’Open d’Australie, annon­çait la fin de sa carrière à seule­ment 25 ans.

Un choc pour de nombreux obser­va­teurs et fans de tennis mais aussi pour ses concur­rentes directes comme la Polonaise qui a révélé, au site Players’ Tribune, avoir pleuré en appre­nant la nouvelle.

« Je me souviens avoir appelé mon père lorsque j’ai appris qu’Ash Barty prenait sa retraite. C’était en mars (2022), ma psycho­logue, est entrée dans ma chambre et m’a dit qu’Ash avait annoncé sa retraite. Je n’ai pas compris tout de suite. Je me suis dit : ‘Quoi ? Comment est‐ce possible ?’ Et puis j’ai commencé à pleurer. Il y avait une certaine confu­sion sur ce qui allait se passer parce que je n’étais numéro 2 mondial que depuis trois jours. J’ai donc appelé mon père, en pleine nuit en Pologne. Je ne l’ap­pelle jamais, nous nous envoyons toujours des messages sur Messenger ou WhatsApp, alors il a pensé que quelque chose de grave était en train de se produire. Mais je pense qu’il était telle­ment endormi qu’il n’a pas vrai­ment compris. Il m’a dit : ‘Ouais, ok, super’. Mais je sanglo­tais. Je ne pouvais pas m’ar­rêter de pleurer. Honnêtement, cela n’avait pas grand‐chose à voir avec une éven­tuelle progres­sion dans le clas­se­ment. Cela peut paraître étrange, mais j’étais telle­ment confuse et choquée qu’Ash ait 25 ans et qu’elle prenne sa retraite. »