Andy Roddick est devenu consultant pour Tennis Channel. Joint par Skype dans une émission, l’ancien numéro 1 mondial a été interrogé sur le débat du GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et il a d’abord commencé par une phrase dont il a le secret : « Je pense que c’est un peu stupide. C’est comme distribuer des Oscars avant même de voir la fin du film. »

Le dernier joueur américain à avoir remporté un Grand Chelem (US Open en 2003) a ensuite fait part de son admiration pour le « Big 3 » : « Nous avons juste de la chance d’avoir encore Roger, Rafa et Novak au sommet. Il n’y a plus de superlatifs et d’adjectifs pour les décrire les performances qu’ils réalisent. Pete (Sampras) pouvait perdre de temps en temps au troisième ou quatrième tour. Eux, ils sont en demi-finale à chaque fois, c’est insensé.«