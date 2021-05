Dernier extrait du passion­nant entre­tien accordé par Marc Rosset au sujet de son ami Roger Federer. A sa façon Marc parle du départ de Roger, du fameux moment où le Maestro rangera ses raquettes. Selon lui, peu importe qu’il soit encore au sommet car la mémoire est sélec­tive et on se souviendra forcé­ment que des beaux moments. Un avis que ne partage pas forcé­ment les fans : « Tu te souviens du dernier match de Becker ou d’Agassi, toi ? A part les fans absolus de tennis ou les fous comme moi, tout le monde l’a oublié. On ne se rappelle que de « Boum‐Boum » ou du « Kid de Las Vegas ». Alors si cela plaît à Roger d’être 20e mondial et de se faire plaisir en s’inscrivant à un tournoi en Turquie ou ailleurs, mais tant mieux ! Je n’aimerais juste pas qu’il s’arrête sur une bles­sure, ce serait dur. »