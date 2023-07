Récemment de passage sur le podcast Tennis Weekly, Andrey Rublev a révélé que des fans et même certains joueurs le confon­daient encore avec d’autres cham­pions du circuit.

« Je ne sais pas comment cela est possible mais des gens m’ap­pellent encore Zverev, Sinner, Shapovalov ou Tsitsipas. Presque tout le monde. Au moins quand j’étais dans le top 50 et qu’on me confon­dait avec Zverev, il n’y avait rien de mal à cela, car lui et Tsitsipas étaient plus célèbres. Mais main­te­nant je suis 7e mondial et on me confond encore avec eux. Rien n’a changé. »