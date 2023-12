Invité par la légende Jimmy Connors dans le dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », Holger Rune a évoqué son état d’es­prit lors­qu’il affronte Novak Djokovic, qu’il a battu deux fois en cinq confrontations.

« Lorsque j’entre sur le terrain, je crois ferme­ment en mes compé­tences et en ce que je peux faire sur le terrain. Je respecte mon adver­saire, mais je n’aurai jamais peur. Quand tu me dis : ‘tu sais, jouer contre un gars qui a 24 tour­nois du Grand Chelem…’. Je pense : ‘Oui je sais, mais si je me concen­trais là‐dessus, j’au­rais déjà perdu le match’. Je ne peux donc pas me permettre d’avoir ces pensées en tête parce que, sur le papier, c’est impos­sible de le battre, mais dans la vraie vie, tout est possible. Je sais que c’est le meilleur, mais même le meilleur peut être battu. C’est ce que je me dis ».