Lors de l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a donné un avis tranché sur le trai­te­ment média­tique du retour de Rafael Nadal et notam­ment la Une de L’Equipe ce samedi 2 décembre, au lende­main de l’an­nonce de l’Espagnol.

🥹 « On a loupé Federer, on ne veut pas louper Nadal ! On veut qu’il revienne, mais c’est impos­sible d’ima­giner qu’il puisse rejouer à son niveau ! »



« On a loupé Federer, on ne veut pas louper Nadal ! On veut qu’il revienne mais le problème c’est qu’on est dans le roman­tisme absolu. C’est impos­sible d’ima­giner qu’il puisse rejouer à son niveau vu le temps d’ab­sence avec opéra­tion ! On le voit à l’en­traî­ne­ment, il est toujours un peu en surpoids. Il a besoin de matchs, besoin de confiance. Les autres joueurs ont qu’une envie, c’est que Nadal revienne car là, ils vont le taper. Ce n’est pas le Nadal d’avant. On roman­tise à l’excès. Et c’est très étrange car je suis sûr que si Djokovic se blesse, ne joue pas pendant un an et revient, il ne sera pas en Une de L’Equipe, j’en suis sûr et certain. Là, c’est le messie, le phénix du tennis, le mec qui ne mourra jamais. On en fait un film mais ça ne sera peut‐être pas un bon film… »