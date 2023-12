Si quelques fois les fans de Djokovic se plaignent que le quoti­dien de l’Equipe ne soit pas vrai­ment derrière le Serbe, on ne peut pas dire que ceux de Rafa soient dans ce cas.

Forcément Nadal est donc çà la une ce samedi avec un titre très simple : il revient.



On ne peut en aucun cas blâmer la rédac­tion de l’Equipe car ce choix est logique, le retour de Rafael Nadal est un évène­ment incroyable et on sera tous devant notre poste de télé­vi­sion en janvier pour son retour.

Revoir Rafa sur un court est un bonheur d’au­tant que rien n’était vrai­ment acquis. Maintenant reste à savoir quel niveau de tennis pourra proposer l’Espagnol.