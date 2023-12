Ne jamais enterrer Rafael Nadal est devenu une sorte de règle d’or dans le monde du tennis.

Blessé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, l’Espagnol a toujours retrouvé un niveau de jeu suffi­sant pour triom­pher, encore et encore. Même en 2022, l’année de ses 36 ans, quand il rempor­tait l’Open d’Australie et Roland‐Garros malgré la souf­france au pied gauche liée au syndrome de Müller‐Weiss.

En janvier à Brisbane et tout au long de la saison 2024, qui sera proba­ble­ment sa dernière sur le circuit, Rafa va une nouvelle fois tenter l’im­pos­sible. Et la tache s’an­nonce plus ardue que jamais car « le taureau de Manacor » n’a jamais été absent aussi long­temps. Tout en sachant que le temps passe, qu’il a été opéré du psoas en juin dernier juste avant de fêter ses 37 ans, et que le risque que d’autres bles­sures plus anciennes ressur­gissent continue d’exister.

📊 Les plus longues périodes sans match de Rafael Nadal :

🆕 ≈347 jours : OA 2023 – Brisbane 2024

▪️ 223 jours : Wimbledon 2012 – Vina del Mar 2013

▪️ 199 jours : Acapulco 2020 – Rome 2020 (Covid)

▪️ 154 jours : Washington 2021 – Melbourne 2022pic.twitter.com/0VabXPUtNq — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) December 2, 2023

Quoi qu’il arrive, Rafael Nadal voulait et va tenter sa chance. Pour le plus grand bonheur de tous les fans de sport.